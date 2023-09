Kolo Muani? Über dieses Verhalten braucht sich niemand zu wundern | Kommentar

Während Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia um den Einzug in die Conference League kämpfte, saß Randal Kolo Muani bei seiner Familie in Paris und wartete darauf, dass sein Transfer zu Paris Saint-Germain über die Bühne geht.

Aus dem „feinen, intelligenten“ Kolo Muani ist ein Streik-Profi geworden

Erst ein Interview am Verein vorbei, dann das Nichterscheinen zum Training. Bereits in den vergangenen Partien blieb er weit hinter seiner Normalform. Die Lustlosigkeit stand Kolo Muani somit nicht erst seit gestern ins Gesicht geschrieben.

Über dieses unrühmliche Verhalten braucht sich in der Branche jedoch niemand zu wundern. Es benötigt eine Regel, die eine solch verheerende Reaktion zukünftig unterbindet. Die Zeiten, in denen Ousmane Dembélé, Martin Hinteregger oder Filip Kostic mit einem Streik oder drastischem Fehlverhalten ihren Wechsel erzwingen wollten - und es in einigen Fällen auch schafften - müssen endgültig ein Ende haben.