Mainz verpflichtet vertragslosen Stürmer El Ghazi

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat auf seine dünne Personaldecke in der Offensive reagiert und den vertragslosen Angreifer Anwar El Ghazi verpflichtet. Der 28 Jahre alte Niederländer spielte zuletzt bei der PSV Eindhoven, für die er in der vergangenen Saison in 32 Pflichtspielen zehn Tore erzielt hatte, und erhält bei den Rheinhessen einen Vertrag bis Sommer 2025.