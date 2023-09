Nach fünf Spieltagen: Guirassy stellt Lewandowski-Rekord ein

Top-Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat durch seinen Doppelpack gegen Darmstadt 98 (3:1) den Torrekord von Robert Lewandowski (damals Bayern München) nach fünf Spieltagen eingestellt. Der 27-Jährige war am Freitag zum zehnten Mal in dieser Saison erfolgreich und führt die Torjägerliste klar an. Lewandowski traf in der Saison 2020/21 ebenfalls zehnmal in den ersten fünf Partien.