Neuer-Rückkehr bei Bayern? "Kann sich nur um Tage handeln"

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund glaubt an eine baldige Rückkehr von Keeper Manuel Neuer beim Rekordmeister. So könne er keinen genauen Zeitpunkt nennen, „aber es ist nicht mehr weit. Es kann sich, glaube ich, nur noch um Tage handeln“, erklärte der 46-Jährige am Dienstag beim ZDF.