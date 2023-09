Sesko genervt von Haaland-Vergleich: „Vielleicht habe ich Eigenschaften, in denen ich besser bin“

„Ich habe schon gesagt, dass ich mein eigener Spieler bin“, sagte Sesko vor dem anstehenden Duell der Sachsen mit dem englischen Top-Klub am 4. Oktober in der Champions League .

Und fügte an: „Sie vergleichen mich mit jemandem, der einer der besten Spieler der Welt ist. Das Einzige, was wir irgendwie gemeinsam haben, ist natürlich die Körpergröße. Außerdem sind wir beide schnell, aber im Allgemeinen haben wir einen anderen Spielstil.“

Sesko über Haaland: „Vergleiche mich nicht gern“

Anschließend bemühte der 20-Jährige doch noch Vergleiche zwischen ihm und dem des drei Jahre älteren City-Ausnahmestürmers: „Wenn man sich die Ergebnisse und die Statistiken anschaut, dann muss man sagen, dass er einer der Besten ist. Vielleicht habe ich einige Eigenschaften, in denen ich besser bin. Aber darüber reden wir hauptsächlich unter Teamkollegen im Training.“

Was den fußballerischen Werdegang angeht, gibt es ohnehin Gemeinsamkeiten: Sowohl Haaland als auch Sesko hatten vor ihrem Wechsel in die Bundesliga für RB Salzburg gespielt. Während der Norweger dann von 2020 für zwei Jahre bei Borussia Dortmund durchstartete, wechselte der Slowene erst in diesem Sommer nach Leipzig,