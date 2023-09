Svensson angefressen: "Bringt uns sehr zum Nachdenken"

Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 bringt die klare Niederlage seiner Mannschaft bei Werder Bremen „sehr zum Nachdenken“. Beim 0:4 (0:1) am Samstag habe seine Mannschaft alles vermissen lassen, sagte der Däne: „Ich glaube, der Sieg war auch in der Höhe verdient. Es war ein erschreckender Auftritt von uns, wir waren in allen Belangen unterlegen.“

Das frühe Gegentor durch einen Foulelfmeter von Marvin Ducksch (3.) habe natürlich nicht geholfen, sagte Svensson. Danach sei es "taktisch, physisch, von der Mentalität her nicht annähernd gut genug" gewesen. In der zweiten Hälfte gelang Werder per Kopfballtreffer von Jens Stage (53.) ein erneuter Blitzstart, den die weiter sieglosen 05er nicht mehr kontern konnten. Die eingewechselten Leonardo Bittencourt (82.) und Justin Njinmah (83.) erhöhten in der Schlussphase.