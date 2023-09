Svensson verschwendet keine Gedanken an Vertragsverlängerung

Trainer Bo Svensson macht sich noch keine Gedanken um eine mögliche Verlängerung seines auslaufenden Vertrags beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. „In der jetzigen Situation spielt das überhaupt keine Rolle“, sagte der Däne, dessen Vertrag bei den Rheinhessen bis Sommer 2024 läuft, am Donnerstag: „Meinen Fokus darauf zu legen, was in der Zukunft ist, ist wirklich sehr weit weg von meiner Denkweise.“