Toppmöller: Erwartung nach Umbruch "intern angepasst"

Im Sommer sei er „schon davon ausgegangen, dass wir vorne personell stärker besetzt sein werden. Doch jetzt ist es halt so, und wir nehmen die Herausforderung an“, sagte Toppmöller, der den Wechsel von Kolo Muani zu Paris Saint-Germain am letzten Tag der Transferfensters als „unglücklich“ bezeichnete.

Frankfurt muss erstmal abwarten

Dennoch will Toppmöller die erneute Qualifikation für den europäischen Wettbewerb in dieser Spielzeit noch nicht abschreiben. „Weil wir ehrgeizig sind und weil wir auch Spieler in den Reihen haben, die extrem hohe Qualität haben“, sagte er: „Doch das haben andere auch. Von daher erst mal abwarten, wie die nächsten Wochen laufen.“