Union-Coach Fischer trotz Ergebniskrise gelassen

Trainer Urs Fischer will sich von der Ergebniskrise bei Union Berlin nicht beirren lassen. „Wir machen im Moment individuelle Fehler, die dann bestraft werden“. Es seien vor allem „die Basics, an denen wir arbeiten müssen“, sagte der Schweizer am Donnerstag: „Von Aktionismus halte ich nicht viel, auch wenn es mal nicht so läuft“.