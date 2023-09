Vierte Niederlage in Folge: Union verliert gegen Hoffenheim

Union Berlin ist nach dem Highlight-Spiel bei Real Madrid in der Bundesliga endgültig in eine Ergebniskrise gerutscht. Mit einem unglücklichen Bundesliga-Debütanten und Europameister Leonardo Bonucci verlor das Team von Trainer Urs Fischer am Samstag gegen die TSG Hoffenheim mit 0:2 (0:2). Drei Tage nach dem bitteren 0:1 bei Real in der Champions League kassierten die Berliner die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie.