WhatsApp-Wirbel um Brandt: Wurde seine Telefonnummer vom BVB geleakt?

Borussia Dortmund hat mit der vermeintlich versehentlichen Veröffentlichung von Julian Brandts Telefonnummer für Aufsehen gesorgt. Was zunächst wie ein peinlicher Fauxpas aussah, hat sich als clevere Marketing-Aktion entpuppt.

Was war geschehen? In der für jedermann zugänglichen WhatsApp-Gruppe des BVB war am Dienstag um 15.25 Uhr eine brisante Nachricht aufgetaucht: „Tach Sven, hier einmal die neue Nummer von Julian Brandt wie besprochen. Er weiß Bescheid, ruft einfach durch“, stand dort geschrieben.