Zahlen belegen: So gut ist Leroy Sané wirklich!

Am ersten Spieltag erzielte er gegen den SV Werder Bremen sogar einen Doppelpack. Mit fünf Toren nach der Sommerpause erzielte er sogar ein Tor mehr als in allen 28 Spielen zuvor in 2023.

In dieser Saison stand der 27-Jährige in jedem seiner sechs Spiele in der Startelf. Auch in schlechten Spielen ist er derzeit meist einer der wenigen Lichtblicke.