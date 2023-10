Alonso im Derbymodus: Warnung vor kriselnden Kölnern

Nach dem Arbeitssieg in der Europa League schaltete Xabi Alonso schnell in den Derbymodus. Er wisse, wie wichtig diese Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) sei, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen am Freitagmorgen vor der Rückreise ins Rheinland: „Wir wollen ein gutes Spiel zeigen, um mit den Fans zu feiern.“

Die Zeit nach dem Erfolg mit einer B-Elf beim norwegischen Double-Sieger Molde FK (2:1) werde zwar kurz sein, "aber das ist normal. Wir sind bereit", betonte Alonso, dessen Team durch den Sieg im zweiten Europa-League-Spiel die Tabellenführung in Gruppe H festigte. Das Offensivtrio Victor Boniface, Florian Wirtz und Jonas Hofmann, das in Molde lange geschont wurde, dürfte am Wochenende in die Startelf zurückkehren.

Der kriselnde Rivale aus Köln wartet als Vorletzter weiter auf den ersten Erfolg in der Liga in dieser Spielzeit. Als Tabellenführer geht Leverkusen als klarer Favorit in die Partie. Köln sei zwar "nicht in einer guten Situation, aber sie sind gefährlich", warnte Alonso: "Für mich ist die Tabelle egal. Normalerweise sind sie am Ende der Saison nicht auf dieser Position."