Baumgart überzeugt: "Werden eine gute Saison spielen"

Trotz des schlechten Saisonstarts und der schwierigen Aufgabe am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen schließt Steffen Baumgart einen Kurswechsel seines 1. FC Köln aus. "Wir werden nicht absteigen. Wir werden lange darum kämpfen, da unten rauszukommen. Das ist uns bewusst. Die Überzeugung, nicht abzusteigen, ist in mir", sagte der Kölner Trainer am Freitag: "Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen werden."