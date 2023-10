Baumgart wütet nach Derby-Pleite gegen Schiri Zwayer: "Geht mir auf die Eier!"

Steffen Baumgart hat sich nach der deutlichen Derby-Niederlage des 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen in Rage geredet. Der Trainer des Effzeh beschwerte sich über eine Schiedsrichterentscheidung, die beim 0:3 am Sonntagnachmittag dem ersten Gegentreffer vorangegangen war.

Leverkusen-Stürmer Victor Boniface hatte den Ball vor dem Treffer von Jonas Hofmann in der 22. Spielminute an die Hand bekommen. Schiedsrichter Felix Zwayer ließ weiterspielen.

Baumgart wütet: „Geht mir auf die Eier!“

Einmal in Fahrt erklärte der Coach weiter: „Wenn er danach trotzdem auf Tor entscheidet, kotze ich auch ab - aber da nicht rauszugehen, das ist dann irgendwann ein bisschen viel. Jedes Mal höre ich mir eine andere Begründung dafür an. Alles gut, die wissen schon was sie machen, ich weiß es leider nicht.“