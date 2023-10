Bei Olmo-Comeback: Leipzig siegt glanzlos in Darmstadt

RB Leipzig hat bei der Rückkehr von Zauberer Dani Olmo seine Ergebniskrise beendet und den kurzen Höhenflug von Aufsteiger Darmstadt 98 gestoppt. Der Pokalsieger gewann am achten Bundesliga-Spieltag glanzlos 3:1 (2:1) am Böllenfalltor und liegt mit nun 17 Punkten wieder im Soll.

Der belgische Sturmstar Lois Openda traf vor 17.810 Zuschauern bereits nach 44 Sekunden zur Führung für die Leipziger, Emil Forsberg (24.) erhöhte per haltbarem Freistoß. Tobias Kempe (32./Foulelfmeter) brachte die Lilien heran, Openda (72.) sorgte mit seinem zweiten Treffer - nach langer Videoüberprüfung - für die Entscheidung. Darmstadt (7 Punkte), das zuletzt gegen Bremen (4:2) und in Augsburg (2:1) gewonnen hatte, zeigte sich auch gegen Leipzig absolut bundesligatauglich.

Vor der Länderspielpause hatten die Sachsen gegen Bayern München (2:2) und Bochum (0:0) in der Liga Siege verpasst, dazwischen in der Champions League gegen Manchester City (1:3) verloren - beim hessischen Außenseiter war somit praktisch ein Sieg Pflicht, um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren. Zudem feierte RB eine gelungene Generalprobe für das Königsklassen-Spiel am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad.