Boateng enthüllt Tränen-Gespräch mit Klopp: "Haben am Telefon geweint"

Boateng war nach eineinhalb schwierigen Jahren bei Tottenham Hotspur an den BVB ausgeliehen worden. Nach sechs Monaten kehrte er in die Premier League zurück, da ein dauerhafter Deal nicht zustande kam.

„Warum holt ihr diesen Typen? Er ist verrückt“

„Als sie verkündet haben, dass ich nach Dortmund komme, haben sie den Klub kritisiert: ‚Warum holt ihr den Typen? Er ist verrückt. Habt ihr gesehen, was er in Tottenham veranstaltet hat?‘“

Boateng glaubte nicht mehr an sich - dann kam Klopp

Klopp stehe auch nach Fehlern immer an der Seite seiner Spieler. Bei Tottenham hätten seine damaligen Trainer Martin Jol und Juande Ramos nicht mehr an ihn geglaubt, „niemand hat an mich geglaubt. Ich habe selbst nicht mehr an mich geglaubt. Ich habe einfach aufgegeben.“