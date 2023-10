Bundesliga: Bochum fährt "ohne Angst" nach Leipzig

„Wir wollen auch bei dieser Topmannschaft zeigen, dass wir etwas drauf haben. Wir müssen mit Vorfreude in dieses Spiel gehen, ohne Angst. So fahren wir nach Leipzig“, sagte Trainer Thomas Letsch am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei den Sachsen.