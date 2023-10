"Brachte die Stars zum weinen." Ex-Bayern-Sportdirektor spricht über Louis van Gaal.

„Seine Analysen waren zwar respektvoll und nicht beleidigend, aber so hart, dass der eine oder andere Spieler sogar geweint hat“, verriet Nerlinger dem kicker über van Gaal, der 2009 das Traineramt beim deutschen Rekordmeister übernahm, ehe er in seiner zweiten Saison im April 2011 entlassen wurde: „Defizite wurden schonungslos aufgezeigt, jeder Fehlpass wurde thematisiert – das führte dazu, dass wir einmal in Freiburg 63 Rückpässe gespielt haben, weil die Spieler Angst hatten, dass die Fehlpässe am nächsten Tag seziert werden.“