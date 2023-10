Brand bei BVB-Star Özcan! Feuerwehr muss Flammen löschen

Alarm bei BVB -Star Salih Özcan! Nach SPORT1 -Informationen ist in der Penthouse-Wohnung des 25-Jährigen am Dortmunder Phoenix-See ein Brand ausgebrochen. Bild hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

So stiegen am am Montagmorgen dichte Rauchwolken vom Balkon des luxuriösen Mehrfamilienhauses auf. Anderthalb Stunden kämpfte die Feuerwehr mit Atemschutz-Trupps und Drehleiterwagen gegen die Flammen an.