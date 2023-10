Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC Augsburg, 2:5 (2:3)

Tim Kleindienst traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Heidenheim (17.). In der 18. Minute legte Jan-Niklas Beste mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. Mit einem Rechtsschuss von Phillip Tietz kam der FCA noch einmal ran (29.). Mit schnellen Toren von Mads Pedersen (41.) und Ermedin Demirović (42.) schlug der Gast innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Augsburg nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Für den nächsten Erfolgsmoment des FC Augsburg sorgte Felix Uduokhai (64.), ehe Elvis Rexhbeçaj das 5:2 markierte (88.). In der 70. Minute stellte der 1. FC Heidenheim 1846 personell um: Per Doppelwechsel kamen Marnon Busch und Stefan Schimmer auf den Platz und ersetzten Omar Traoré und Kleindienst. Ein starker Auftritt ermöglichte dem FCA am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Heidenheim.