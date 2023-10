Bundesliga: 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach, 3:1 (1:0)

Der Gastgeber ging mit einem Elfmeter von Florian Kainz in Führung (9.). Köln führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der Pause stellte die Borussia personell um: Per Doppelwechsel kamen Rocco Reitz und Joe Scally auf den Platz und ersetzten Florian Neuhaus und Luca Netz. Nico Elvedi beförderte das Leder zum 1:1 der Gäste in die Maschen (63.). Manu Koné erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 72. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Per Elfmeter erhöhte Kainz in der 76. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 2:1 für den 1. FC Köln. Gleich drei Wechsel nahm Gladbach in der 79. Minute vor. Franck Honorat, Alassane Pléa und Tomáš Čvančara verließen das Feld für Robin Hack, Nathan N'Goumou und Jordan Siebatcheu. In der 90. Minute legte Luca Waldschmidt mit dem linken Fuß zum 3:1 zugunsten des FC nach. Am Ende verbuchte Köln gegen Borussia Mönchengladbach einen Sieg.