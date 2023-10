Bundesliga: 1. FC Union Berlin – VfB Stuttgart, 0:3 (0:1)

Serhou Guirassy brachte den Gast in der 16. Minute nach vorn. Nach nur 30 Minuten verließ Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart das Feld, Deniz Undav kam in die Partie. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der VfB, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. In der Halbzeitpause veränderte der 1. FC Union Berlin die Aufstellung in großem Maße, sodass Sheraldo Becker, David Fofana und Alex Král für Janik Haberer, Kevin Volland und Lucas Tousart weiterspielten. In der 69. Minute stellte Stuttgart personell um: Per Doppelwechsel kamen Hiroki Ito und Silas Katompa Mvumpa auf den Platz und ersetzten Chris Führich und Jamie Leweling. Katompa Mvumpa beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten des VfB Stuttgart über die Linie (81.). Undav stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für den VfB her (88.). Letzten Endes holte Stuttgart gegen Union drei Zähler.