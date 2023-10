Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln, 3:0 (2:0)

Jonas Hofmann brachte Köln in der 22. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Der Treffer von Jeremie Frimpong aus der 32. Minute bedeutete vor den 30.210 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten von Bayer 04 Leverkusen. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Mit dem linken Fuß baute Boniface den Vorsprung des Ligaprimus in der 67. Minute aus. Wenig später kamen Amine Adli und Piero Hincapié per Doppelwechsel für Florian Wirtz und Edmond Tapsoba auf Seiten von Bayer ins Match (71.). Letztlich fuhr Leverkusen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.