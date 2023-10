Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Sport-Club Freiburg (Sonntag, 17:30 Uhr)

Leverkusen will die Erfolgsserie von vier Siegen gegen den SC ausbauen. Am letzten Samstag holte Bayer 04 Leverkusen drei Punkte gegen den VfL Wolfsburg (2:1). Letzte Woche siegte der Sport-Club Freiburg gegen den VfL Bochum 1848 mit 2:1. Somit nimmt Freiburg mit 13 Punkten den achten Tabellenplatz ein.

Angesichts der guten Heimstatistik (4-0-0) dürfte Bayer selbstbewusst antreten. Mit 22 gesammelten Zählern hat der Gastgeber den ersten Platz im Klassement inne. Wer Leverkusen als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 21 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Verteidigung von Bayer 04 Leverkusen wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst siebenmal bezwungen. Bayer 04 Leverkusen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Mit vier Siegen in Folge ist Bayer so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.