Bundesliga: Bayern-Torwart mit emotionalem Instagram-Statement zu Israel

Seit Samstagmorgen verüben palästinensische Terroristen einen Angriff auf Israel. Zahlreiche Palästinenser drangen aus dem Gazastreifen nach Israel vor und haben dabei etliche Menschen getötet.

Viele Fußball-Vereine haben in den sozialen Medien auf die schockierende Tragödie reagiert. Zudem hat sich auch Bayerns Torwart Daniel Peretz zu den Angriffen geäußert. Auf Instagram schrieb der Israeli: „Mein Herz ist mit dem ganzen Volk. Bleibt stark und passt auf euch auf. Wir werden darüber hinwegkommen.“

Hinzu repostete der 23-Jährige einen Beitrag von dem Account „Stand with us“, in welchem steht: „Jetzt und immer, wir stehen an der Seite mit dem Volk aus Israel.“

Wie die israelische Armee mitteilte, wurden seit dem frühen Samstagmorgen 2.200 Raketen vom Gazastreifen auf Ziele in Israel abgefeuert. In verschiedenen Städten des Landes heulten Warnsirenen, auch in Tel Aviv und Jerusalem.

Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, sich in geschützte Bereiche zu begeben. Hinzu kündigte Premierminister Benjamin Netanyahu an: „Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln“.