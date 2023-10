Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)

Borussia Dortmund will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen den 1. FC Union Berlin ausbauen. Der BVB siegte im letzten Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 und liegt mit 14 Punkten weit oben in der Tabelle. Union erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem 1. FC Heidenheim 1846 hervor.