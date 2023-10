Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Heidenheim 1846, 2:1 (1:1)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Heidenheim 1846, die mit 2:1 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die 51.541 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Alassane Pléa brachte die Borussia bereits in der vierten Minute in Front. Eren Dinkçi nutzte die Chance für Heidenheim und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der Pause stellte der 1. FC Heidenheim 1846 personell um: Per Doppelwechsel kamen Marnon Busch und Florian Pick auf den Platz und ersetzten Omar Traoré und Adrian Beck. Pechvogel des Tages war definitiv Jonas Föhrenbach, dessen Eigentor die Gäste ins Hintertreffen brachte (52.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. In den 90 Minuten war Gladbach im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Heidenheim und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.