Bundesliga: BVB vermeldet bitteren Stürmer-Ausfall

Borussia Dortmund muss im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen auf Youssoufa Moukoko verzichten. Das bestätigte BVB-Coach Edin Terzic am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz. (Bundesliga: BVB vs. Bremen ab 20:30 Uhr im Liveticker)

Der Stürmer habe sich nach seinem Dreierpack gegen Bulgarien für die deutsche U21-Nationalmannschaft eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen. „Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann“, schilderte Terzic.

Es sei besonders bitter, dass der 18-Jährige nach seinem persönlichen Erfolgserlebnis nun außer Gefecht gesetzt sei. „Er trainiert richtig gut. Es ist immer eine Freude zu sehen, wie torgefährlich er ist. Das Einzige, woran wir arbeiten, ist, dass wir den Eindruck, den wir im Training von ihm bekommen, ins große Stadion bekommen. Daran hapert es noch.“

BVB-Stürmer Füllkrug vor besonderem Wiedersehen

Weil Stürmer Sébastien Haller erst am Donnerstag in Dortmund zurückerwartet wird, ist DFB-Spieler Niclas Füllkrug quasi alternativlos in der BVB-Spitze gesetzt. Auf den 30-Jährigen wartet zum Auftakt des achten Spieltags ein besonderes Duell gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen - für den Füllkrug in dieser Saison noch auflief.

„Niclas hat sich sehr gut eingefügt, ihr merkt, glaube ich, in jedem Interview, was für ein positiver Mensch er ist“, erklärte Terzic. „Er hat uns in den letzten Einsätzen mit seiner Qualität und seiner Aktivität im Spiel sehr geholfen. Er wird immer mehr und mehr ins Spiel integriert, hat immer mehr Bindung bekommen. Wir haben versucht, ein paar Dinge anzupassen, um unsere Mittelstürmer besser ins Spiel zu bekommen. Davon hat er profitiert.“