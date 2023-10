Bundesliga: Der geheime Angstgegner des FC Bayern

Dennoch haben die Rheinhessen möglicherweise mehr als eine Außenseiterchance, denn die Bayern verloren die letzten drei Spiele in Mainz allesamt.

Saison 22/23, 29. Spieltag: FSV Mainz 05 - FC Bayern München 3:1 (0:1)

Ein Spiel, was man so schnell nicht vergisst: Der FC Bayern startete dominant ins Spiel und jubelte bereits nach 15 Minuten das erste Mal. Allerdings zählte das Tor von Sadio Mané aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Mané legte dann aber in der 29. Minute per Kopf zum 1:0 vor.

Danach verloren die Münchner die Kontrolle über das Spiel und die Gäste trauten sich immer mehr zu. Nach einem Fehler von Yann Sommer folgte in der 65. Minute das 1:1 dank Ludovic Ajorque.

Dieser Gegentreffer schien die Bayern völlig aus dem Konzept gebracht zu haben und sie reihten Fehler an Fehler. Mainz witterte seine Chance und kam zunächst durch Leandro Barreiro zum Führungstreffer. Der Luxemburger veredelte nach 73 Minuten eine schöne Kombination der Mainzer und drehte das Spiel.

Doch damit nicht genug. In der 79. Minute traf Aarón Martín per Distanzschuss zum 3:1 und sicherte den Mainzern die drei Punkte. Da Dortmund am Abend gegen Frankfurt gewann, verlor Bayern gegen Mainz die Tabellenführung!

 06:38 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München (3:1): Tore und Highlights I 1. Bundesliga

Saison 21/22, 32. Spieltag: FSV Mainz 05 – FC Bayern München 3:1 (2:1)

Mainz startete furios in die Partie, bereits nach wenigen Minuten scheiterten die 05er in Person von Jonathan Burkardt und Alexander Hack am Aluminium. Nachdem Sven Ulreich nach 18 Minuten ein Abschlag missriet, sorgte Burkardt dann aber für das 1:0.

In der 27. Minute erhöhte Mainz nach einer Ecke zum 2:0. Torschütze Moussa Niakhaté musste den von Anton Stach verlängerten Ball nur noch über die Linie schieben.

In der Folge wachten die Gäste auf und kamen zu ersten Chancen. Eine davon nutzte Robert Lewandowski, der in der 32. Minute seine Klasse zeigte, indem er die Mainz-Abwehr aussteigen ließ und zum 1:2 traf.

Nachdem Alexander Hack kurz nach der Pause den Ausgleich verhinderte, legten die Gastgeber noch einen drauf. Stach legte Barreiro den Ball vor, der abzog und zum 3.1 traf.

Bayern schaffte es anschließend nicht mehr richtig Druck aufzubauen und verlor am Ende verdient.

 05:24 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München (3:1): Tore und Highlights | 1. Bundesliga

Saison 20/21, 32. Spieltag: FSV Mainz – FC Bayern München 2:1 (2:0)

Mainz startete gut in die Partie und jubelte bereits nach 180 Sekunden zum erste Mal. David Alaba machte einen Fehler und köpfte Burkardt den Ball unfreiwillig vor die Füße. Der Mainz-Stürmer nahm den Ball direkt und traf zum 1:0.

In der Folge hatten die Gastgeber gleich zweimal Pech mit Aluminium. Zunächst lenkte Manuel Neuer einen Kopfball von Danny Latza an die Latte. Wenig später traf Danny da Costa nur den Pfosten.

Kurz vor der Pause sorgte Robin Quaison mit einem Freistoß für das 2:0. Bayern versuchte zwar, in der zweiten Hälfte eine Aufholjagd zu starten, doch Mainz konnte dem Druck standhalten. In der Nachspielzeit verschätzte sich Hack bei einem Rückpass zum Torwart, Lewandowski nahm das Geschenk an und traf zum 1:2. Dennoch brachte Mainz den Sieg über die Ziellinie.