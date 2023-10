Bundesliga: Hier hinkt Werder Bremen massiv hinterher I SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Es braucht weder Kristallkugel noch Hellseher, um schon jetzt vorauszusagen, dass Bremen mit der vorderen Tabellenhälfte rein gar nichts zu tun haben wird in dieser Spielzeit. Gegen Hoffenheim zuletzt war es über weite Phasen ein Klassenunterschied. Gerade in der ersten Halbzeit, in der sich die Bremer vor eigenem Publikum viel vorgenommen und einen klaren Plan in den Köpfen hatten. „Wir kamen nicht mit, sie waren komplett überlegen“, gab ein Spieler später relativ klar zu.