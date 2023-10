Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, 3:3 (2:1)

Ein Doppelpack brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position: Omar Marmoush war gleich zweimal zur Stelle (8./24.). Nach nur 26 Minuten verließ Gregor Kobel vom BVB das Feld, Alexander Meyer kam in die Partie. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Marcel Sabitzer der Anschlusstreffer für die Gäste (46.). Zur Pause wusste Frankfurt eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Pause stellte Dortmund personell um: Per Doppelwechsel kamen Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko auf den Platz und ersetzten Gio Reyna und Donyell Malen. Moukoko vollendete in der 54. Minute vor 56.500 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Farès Chaïbi traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für Eintracht Frankfurt (68.). Kurz vor Ultimo war noch Julian Brandt zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Borussia Dortmund verantwortlich (82.). Am Ende sicherte sich die Eintracht mit diesem 3:3 einen Zähler.