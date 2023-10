Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (Sonntag, 15:30 Uhr)

Der BVB will die Erfolgsserie von fünf Siegen bei der Eintracht ausbauen. Frankfurt gewann das letzte Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 und liegt mit 13 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Letzte Woche siegte Borussia Dortmund gegen den SV Werder Bremen mit 1:0. Damit liegt Dortmund mit 20 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.

Vor allem die Offensivabteilung von Dortmund muss Frankfurt in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Eine lasche Gangart konnte man der Eintracht in der bisherigen Saison nicht attestieren. 20 Gelbe Karten belegen, dass Frankfurt nicht gerade zimperlich zur Tat schritt. Die letzten fünf Spiele hat Borussia Dortmund alle für sich entschieden und ist in der jetzigen Form sehr schwer zu bremsen. Gelingt es Eintracht Frankfurt, diesen Lauf zu beenden?