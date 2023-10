Bundesliga: FC Augsburg – SV Darmstadt 98, 1:2 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Tim Skarke brachte den FC Augsburg in der 52. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Die Gastgeber stellten in der 58. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Arne Maier, Sven Michel und Mads Pedersen für Phillip Tietz, Iago und Robert Gumny auf den Platz. In der 70. Minute verwandelte Tobias Kempe vor 29.200 Zuschauern einen Elfmeter zum 2:0 für den SV Darmstadt 98. Wenig später kamen Fraser Hornby und Andreas Müller per Doppelwechsel für Luca Pfeiffer und Tim Breithaupt auf Seiten des Gasts ins Match (71.). Ermedin Demirović stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 1:2 für den FCA her (86.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Deniz Aytekin feierte Darmstadt einen dreifachen Punktgewinn gegen Augsburg.