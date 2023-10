Bundesliga: FC Augsburg – VfL Wolfsburg, 3:2 (1:2)

Per Rechtsschuss traf Phillip Tietz vor 28.000 Zuschauern zum 1:0 für den FC Augsburg. Jonas Wind beförderte das Leder zum 1:1 von Wolfsburg in die Maschen (35.). Lovro Majer verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter und brachte dem Gast die 2:1-Führung. Mit einem Tor Vorsprung für den VfL Wolfsburg ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Gleich drei Wechsel nahm der FCA in der 63. Minute vor. Niklas Dorsch, Mads Pedersen und Sven Michel verließen das Feld für Arne Engels, Iago und Ruben Vargas. In der 74. Minute stellte der VfL personell um: Per Doppelwechsel kamen Sebastiaan Bornauw und Yannick Gerhardt auf den Platz und ersetzten Kevin Paredes und Majer. Bornauw lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Augsburg den 2:2-Ausgleich (79.). Dass die Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Engels, der in der 81. Minute zur Stelle war. Nachdem Felix Uduokhai vom Unparteiischen Daniel Schlager mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste der FC Augsburg in Unterzahl agieren (87.). In den 90 Minuten war der FCA im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Wolfsburg und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.