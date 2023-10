Bundesliga: FC Bayern München – SV Darmstadt 98, 8:0 (0:0)

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für das Heimteam! Bereits nach vier Minuten schickte der Schiedsrichter Joshua Kimmich zum Duschen. Für Klaus Gjasula von Darmstadt war die Partie in der 21. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Der Unparteiische Martin Petersen schickte Matej Maglica vom Gast kurz vor der Pause mit Rot zum Duschen (41.). Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Mathias Honsak vom SV Darmstadt 98 seinen Teamkameraden Fabian Schnellhardt. Harry Kane besorgte vor 75.000 Zuschauern das 1:0 für den FC Bayern München. Mit dem linken Fuß baute Leroy Sané den Vorsprung des Ligaprimus in der 56. Minute aus. In der 60. Minute legte Musiala mit dem rechten Fuß zum 3:0 zugunsten des FCB nach. Wenig später kamen Bartol Franjić und Emir Karic per Doppelwechsel für Marvin Mehlem und Tobias Kempe auf Seiten von Darmstadt ins Match (61.). Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Sané (64.), Kane (69.) und Thomas Müller (71.). Musiala vollendete zum siebten Tagestreffer in der 76. Spielminute. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kane, der das 8:0 aus Sicht der Bayern perfekt machte (88.). Gleich drei Wechsel nahm der FC Bayern München in der 77. Minute vor. Musiala, Matthijs de Ligt und Konrad Laimer verließen das Feld für Eric Maxim Choupo-Moting, Aleksandar Pavlović und Mathys Tel. Am Ende kam der FCB gegen den SV Darmstadt 98 zu einem verdienten Sieg.