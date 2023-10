Bundesliga: Grifo besorgt den Freiburger Sieg gegen Bochum

Die Gäste aus dem Ruhrpott gingen in der 15. Minute durch ein sehenswertes Volleytor aus 20 Metern von Goncalo Pacienca in Führung. Für Freiburg drehten Ritsu Doan (26.) und Vincenzo Grifo (45.+2) das Spiel.

Schiedsrichter Tobias Reichel hatte alle Hände voll zu tun in einer umkämpften Partie zwischen den beiden Teams. Sieben Gelbe Karten musste der 38-Jährige den Spielern zeigen. Unter den Spielern war auch Vincenzo Grifo, der in der 29. Minute ein bisschen glücklich nur die Gelbe Karte sah.

Bochum erst überlegen, dann dreht Freiburg auf

Die erste Chance des Spiels hatten die Gäste: Nach einer Ecke verlängerte Iwan Ordez per Kopf auf seinen Abwehrkollegen Bernardo, der das Tor allerdings verfehlte (12.). Nur drei Minuten später wurden die Bochumer für ihren couragierten Start belohnt: Nach langem Abschlag von Torhüter Manuel Riemann und Flanke von Takuma Asano traf Paciencia sehenswert per Volleyschuss von der Strafraumgrenze. Kurz darauf verhinderte Ginter in höchster Not das zweite Tor des Ex-Frankfurters (18.).