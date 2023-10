Bundesliga heute: Heidenheim - Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 17:30 Uhr ist es soweit: Der 1. FC Heidenheim 1846 und der FC Augsburg treffen erstmals im Profifußball aufeinander. Dieses Match verspricht eine spannende Begegnung, da beide Teams mit unterschiedlichen Herausforderungen und Rekorden in das Spiel gehen. Während der FC Augsburg nach sieben Spielen in dieser Bundesliga-Saison bei fünf Punkten steht und jüngst erstmals in dieser Spielzeit zwei Partien hintereinander verlor, hat der 1. FC Heidenheim seit Anfang Mai 2022 nur zwei von 21 Heim-Pflichtspielen verloren. Dennoch hat Heidenheim 15 Gegentore in seinen ersten sieben Bundesliga-Spielen kassiert, was an Energie Cottbus in der Saison 2000/01 erinnert.