Bundesliga heute: Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 29. Oktober 2023, trifft Bayer 04 Leverkusen auf den SC Freiburg. Das Spiel findet um 17:30 Uhr statt. Leverkusen hat in der Vergangenheit gegen Freiburg nur eines der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen und blieb in der vergangenen Saison erstmals seit 2016/17 in beiden Saisonspielen gegen die Freiburger sieglos. Trotzdem hat Leverkusen unter der Leitung von Trainer Xabi Alonso eine beeindruckende Bilanz von 67 Punkten in 34 Bundesliga-Spielen erzielt. Leverkusen hat in dieser Saison bereits 25 Tore erzielt, ein neuer Vereinsrekord, und liegt mit 22 Punkten nach acht Spielen an der Spitze der Tabelle.

Die Stärken und Schwächen beider Teams

Leverkusen hat jedoch eine Schwäche bei Standardsituationen, da sie fünf ihrer sieben Gegentore in dieser Saison nach einer solchen kassiert haben. Auf der anderen Seite hat der SC Freiburg vier seiner letzten fünf Tore nach ruhenden Bällen erzielt. Freiburg hat jedoch in der Bundesliga auswärts noch nie gegen einen Tabellenführer gewonnen und hat in den letzten drei Auswärtsspielen kein Tor erzielt. Mit nur neun Saisontoren und nur zwei Treffern nach der Halbzeit liegt Freiburg in diesen Bereichen am unteren Ende der Liga.

Schlüsselspieler und Rekorde

In Bezug auf die Schlüsselspieler haben sowohl Leverkusens Jeremie Frimpong als auch Freiburgs Vincenzo Grifo in der letzten Saison in acht Spielen mindestens zwei Tore erzielt. Grifo war an jedem der letzten sechs Bundesligatore des SC Freiburg direkt beteiligt und ist Freiburgs Topscorer dieser Saison. Leverkusen hat zudem erstmals seit zehn Jahren die ersten vier Bundesliga-Heimspiele einer Saison gewonnen und könnte heute zum dritten Mal unter Xabi Alonso fünf Spiele in Serie gewinnen. Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden, bei dem Leverkusen seine Heimspiel-Siegesserie fortsetzen und Freiburg versuchen wird, seine Auswärtsspiel-Schwäche zu überwinden.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird B04 gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

