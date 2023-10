Bundesliga heute: BVB - Union Berlin LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Dortmund empfängt am heutigen Samstag um 15:30 Uhr den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga. Die Vorzeichen deuten auf eine klare Favoritenrolle für den BVB hin. Dortmund ist in dieser Saison noch ungeschlagen und konnte die ersten sechs Spiele mit vier Siegen und zwei Unentschieden abschließen. Saisonübergreifend sind es sogar 14 ungeschlagene Spiele – die längste Serie seit dem Saisonstart 2018/19 unter Lucien Favre. Zudem ist der BVB vor heimischer Kulisse seit 18 Bundesliga-Spielen ungeschlagen, länger als jedes andere Team. Die Dortmunder Offensive ist in Topform und traf in jedem der letzten 54 Heimspiele, ein laufender Vereinsrekord.

Auf der anderen Seite steht Union Berlin, das in dieser Saison bereits einige Rückschläge hinnehmen musste. Die Eisernen verloren die letzten vier Bundesliga-Spiele in Folge und haben bereits jetzt genauso viele Niederlagen kassiert wie in der gesamten Hinrunde 2022/23. Mit sechs Punkten nach sechs Partien erlebt Union Berlin den zweitschwächsten Start in eine Bundesliga-Saison – nur 2019/20 waren es in der Premieren-Saison weniger Punkte nach sechs Spielen. Zudem blieben die Berliner in den ersten sechs Spielen einer Bundesliga-Saison schon drei Mal torlos, was ebenfalls einen Ligahöchstwert in dieser Saison darstellt.

Besonders im Fokus stehen könnte Dortmunds Marco Reus, der zuletzt am sechsten Spieltag in seinem dritten Bundesligaspiel in Folge traf. Insgesamt traf Reus im Jahr 2023 in der Bundesliga bereits genauso oft wie im Jahr 2022. Gegen Union traf er in acht Duellen viermal und trifft im Schnitt alle 141 Minuten. Auch Julian Brandt ist in guter Form und war in seinen letzten fünf Bundesliga-Einsätzen an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Sollte Dortmund das Spiel gewinnen, könnte Mats Hummels mit einem weiteren Sieg alleiniger BVB-Rekordhalter werden.

Wird Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----