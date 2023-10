Bundesliga heute: Darmstadt - Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen SV Darmstadt 98 und RB Leipzig verspricht, ein spannendes Match zu werden. Mit Anpfiff um 15:30 Uhr, treffen die beiden Teams aufeinander, wobei Darmstadt sich auf seine Heimstärke verlassen kann, während Leipzig seine beeindruckende Bilanz gegen Aufsteiger aufrecht erhalten möchte. In den letzten sechs Spielen von Darmstadt sind mindestens drei Tore gefallen, und in den letzten neun Heimspielen ist mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen. Leipzig hingegen hat in den letzten neun Auswärtsspielen mindestens ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielt und die letzten vier Auswärtsspiele gewonnen.

Schlüsselspieler und Statistiken

Die Spieler, auf die man achten sollte, sind T. Skarke und M. Mehlem von Darmstadt. Skarke hat in den letzten zwei Spielen getroffen und ist der erste Spieler von Darmstadt, der in seinen ersten fünf Bundesliga-Spielen für die Lilien drei Tore erzielte. Mehlem hat in 43% der Bundesliga-Spiele in dieser Saison für Darmstadt getroffen. Bei Leipzig ist es bemerkenswert, dass sie in dieser Saison bereits viermal zu null gespielt haben, was den Ligahöchstwert darstellt. Darmstadt hat jedoch mit 19 Gegentoren die geteilt schwächste Defensive dieser Saison.

Historische Bilanz und Ausblick

Historisch gesehen hat Darmstadt eine schwierige Bilanz gegen Leipzig, mit fünf Niederlagen aus sechs Pflichtspielen. Leipzig hat keines seiner 28 Bundesliga-Spiele gegen Aufsteiger verloren, was eine beeindruckende Statistik ist. Darmstadt hat jedoch die letzten beiden Bundesligaspiele gewonnen und könnte mit einem Sieg gegen Leipzig eine Serie von drei Siegen in Folge erreichen, was ihnen nur einmal zuvor gelungen ist. Mit sieben Punkten nach sieben Spielen hat Darmstadt seine zweitbeste Bilanz in der Bundesliga, während Leipzig trotz dreier siegloser Spiele immer noch stark auftritt. Es bleibt abzuwarten, ob Darmstadt seine Heimstärke nutzen und Leipzig überraschen kann, oder ob Leipzig seine beeindruckende Bilanz gegen Aufsteiger fortsetzen wird.

Wird Darmstadt 98 gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird D98 gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Darmstadt 98 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Darmstadt 98 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

