Bundesliga heute: FC Augsburg - VfL Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der FC Augsburg empfängt am heutigen Samstag um 15:30 Uhr den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Es ist das 25. Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Bundesliga. Der FC Augsburg könnte erstmals seit den ersten vier Begegnungen von 2011 bis 2013 wieder vier Spiele gegen Wolfsburg ungeschlagen bleiben.

Die Augsburger haben in den letzten fünf Heimspielen mindestens drei Tore erzielt und in 50 Prozent der Bundesliga-Spiele in dieser Saison konnten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit zumindest einen Treffer erzielen. Allerdings hat der FC Augsburg nur eins der letzten elf Bundesligaspiele gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

Die Trainer und Spieler im Fokus

Jess Thorup, der Trainer des FC Augsburg, hat sein erstes Bundesliga-Spiel als Trainer des FC Augsburg gewonnen und könnte der zweite Trainer der Fuggerstädter werden, dem dies im Oberhaus gelingt.

Auf Spielerseite hat Ermedin Demirović in 50 Prozent der Bundesliga Spiele in dieser Saison für FC Augsburg getroffen und steht vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz. In seinen letzten beiden Partien erzielte der Augsburger Kapitän je ein Tor.

Auf der anderen Seite hat der VfL Wolfsburg zuletzt erstmals in dieser Bundesligasaison zwei Spiele in Folge verloren und unter Trainer Niko Kovac gab es noch nie drei Niederlagen hintereinander.

Die Statistiken und Erwartungen

Der FC Augsburg hat in den vergangenen sechs Heimspielen hintereinander die erste Karte des Spiels erhalten und in den vergangenen fünf Spielen jeweils das erste Tor im Spiel kassiert. Zudem haben die Fuggerstädter in den vergangenen zwölf Spielen zumindest einen Gegentreffer erhalten.

Der VfL Wolfsburg verlor auswärts die letzten drei Spiele und saisonübergreifend fünf der letzten sechs Partien. In dieser Bundesliga-Saison erzielte der FC Augsburg die geteilt zweitmeisten Standard-Tore, während kein Team weniger Standard-Gegentore als der VfL Wolfsburg kassierte.

Wird FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

