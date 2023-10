Bundesliga heute: FC Bayern - Darmstadt 98 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der FC Bayern München trifft am heutigen Samstag um 15:30 Uhr auf den SV Darmstadt 98. Die Bayern sind in einer beeindruckenden Form und haben ihre letzten acht Bundesliga-Duelle gegen Darmstadt gewonnen. Mit 20 Punkten aus acht Partien spielen die Münchner ihre stärkste Saison seit 2016/17. Darmstadt hingegen hat in dieser Saison bereits fünf Niederlagen einstecken müssen und wartet seit 25 BL-Auswärtsspielen auf eine Weiße Weste.

Starke Offensive beider Teams

Die Offensive beider Teams ist in dieser Saison stark. Bei den letzten sieben Spielen von Darmstadt sind mindestens drei Tore gefallen und beide Mannschaften haben mindestens einen Treffer erzielt. Darmstadts Tobias Kempe hat in den letzten drei Bundesliga-Spielen in Serie getroffen. Bei den Bayern sind in den letzten 13 siegreichen Spielen jeweils mindestens drei Tore gefallen. Harry Kane hat in 75 Prozent der Bundesligaspiele in dieser Saison für die Bayern getroffen und Kingsley Coman hat in den vergangenen drei Spielen für den FCB getroffen.