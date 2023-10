Bundesliga heute: Gladbach - Mainz 05 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Auf der anderen Seite steht Mainz 05, das die letzten vier Spiele verloren hat und in der laufenden Saison nur einen Punkt aus sechs Spielen holen konnte – der zweitschwächste Saisonstart der 05er im Oberhaus. Trotzdem hat Mainz unter Trainer Bo Svensson keines seiner fünf Bundesliga-Spiele gegen Borussia Mönchengladbach verloren und könnte zum ersten Mal seit 2010/11 drei Siege in Folge gegen die Borussia feiern. Allerdings hat Mainz in dieser Saison die wenigsten Großchancen aller BL-Teams und konnte bisher nur vier Tore erzielen – kein Team traf seltener. Beide Teams haben also etwas zu beweisen. Gladbach will seine Heimserie beenden und den zweiten Sieg in Folge feiern, während Mainz dringend Punkte braucht, um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren.