Bundesliga heute: Leverkusen - Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der Bundesliga-Sonntag verspricht Spannung pur, wenn Bayer 04 Leverkusen den 1. FC Köln in der BayArena empfängt. Die Werkself, die derzeit die Tabelle anführt, wird versuchen, ihre beeindruckende Form beizubehalten, während die Kölner nach einer enttäuschenden Startphase dringend Punkte brauchen. Die Partie beginnt um 15:30 Uhr und wird mit großer Spannung erwartet, da Leverkusen in den letzten beiden Heimspielen gegen den FC ohne Punktgewinn blieb - eine ungewöhnliche Serie, die die Werkself sicherlich brechen möchte.

Leverkusen hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie ein Team in Topform sind. Mit 16 Punkten aus sechs Spielen, darunter fünf Siege und nur ein Unentschieden, spielt die Werkself ihre bislang stärkste Bundesliga-Saison. Die Offensive ist mit 20 Treffern nach sechs Spieltagen die geteilt beste der Liga. Besonders hervorzuheben ist Jonas Hofmann, der in der laufenden Saison bereits an fünf Toren direkt beteiligt war.