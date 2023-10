Bundesliga heute: SC Freiburg gegen FC Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntagabend trifft der SC Freiburg im heimischen Schwarzwald-Stadion auf den FC Augsburg. Die Breisgauer gehen als klarer Favorit in die Partie, denn sie haben die letzten fünf Begegnungen gegen den FCA allesamt gewonnen und sind seit neun Spielen ungeschlagen. Gegen kein anderes aktuelles Bundesligateam sind die Freiburger so lange ungeschlagen und weisen aktuell eine so lange Siegesserie auf. Trotzdem müssen sie auf den rotgesperrten Nicolas Höfler verzichten, was sicherlich eine Schwächung für das Team von Trainer Christian Streich darstellt.

Der FC Augsburg hingegen wartet saisonübergreifend seit 15 Auswärtspartien in der Bundesliga auf einen Sieg und hat in dieser Saison erst drei Punkte aus fünf Spielen geholt. Die Augsburger haben in dieser Spielzeit jedoch die beste Großchancenverwertung der Liga und sind damit immer für ein Tor gut. Ermedin Demirovic, der gegen seinen Ex-Klub SC Freiburg noch kein Tor erzielen konnte, war an den letzten fünf Augsburger Bundesligatoren direkt beteiligt und wird sicherlich versuchen, seine Torflaute gegen die Breisgauer zu beenden.

Der SC Freiburg hingegen hat in dieser Saison noch nicht so richtig in Fahrt gefunden und ist seit drei Spielen sieglos. Besonders auffällig ist dabei die mangelnde Effizienz vor dem Tor, denn die Freiburger trafen in dieser Saison häufiger Pfosten und Latte als ins Tor. Trotzdem haben sie gegen den FC Augsburg eine hohe Siegquote daheim und werden alles daran setzen, diese Serie fortzusetzen. Es bleibt abzuwarten, ob der FC Augsburg den Freiburgern einen Strich durch die Rechnung machen kann oder ob die Breisgauer ihre Siegesserie gegen den FCA fortsetzen können.

Wird SC Freiburg gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SCF gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SC Freiburg gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Freiburg gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----