Bundesliga heute: SV Darmstadt 98 gegen SV Werder Bremen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag um 15:30 Uhr trifft der SV Darmstadt 98 im heimischen Merck-Stadion am Böllenfalltor auf den SV Werder Bremen. Die Lilien haben in der Bundesliga gegen keinen anderen Verein mehr Punkte geholt als gegen Werder Bremen. In vier Heimspielen gegen Bremen haben sie noch nie verloren und auch auswärts konnte Bremen nur einmal gegen Darmstadt gewinnen.