Bundesliga heute: SV Werder - Union Berlin LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Es ist wieder Bundesliga-Zeit und heute steht ein spannendes Match auf dem Programm: Der SV Werder Bremen trifft auf den 1. FC Union Berlin. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Beide Teams haben in der laufenden Saison mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Bremen hat sechs seiner ersten acht Bundesliga-Spiele verloren und verzeichnet im Kalenderjahr 2023 die meisten Bundesliga-Niederlagen (18). Union Berlin hingegen hat seine letzten neun Spiele verloren und spielt mit sechs Punkten nach acht Partien seine schwächste Saison in der Bundesliga. Trotz dieser Negativserien verspricht das Spiel spannend zu werden, denn in den letzten vier Heimspielen von Bremen sind mindestens drei Tore gefallen.

Die Statistiken sprechen für Union Berlin

Trotz der aktuellen Formschwäche spricht die Historie für Union Berlin. Seit der 1:2-Heimniederlage im ersten Bundesliga-Duell mit Bremen im September 2019 gewann Union alle fünf BL-Spiele gegen die Bremer. Zudem verlor Bremen alle seine drei Bundesliga-Heimspiele gegen Union. Interessant ist auch, dass Bremen in den vergangenen fünf Spielen jeweils das erste Tor kassiert hat. Union Berlin hingegen hat in dieser Saison bereits viermal in der Anfangsviertelstunde getroffen.

Werder Bremen muss sich steigern

Für Bremen gilt es, die defensive Schwäche abzustellen und die Passgenauigkeit zu verbessern. Mit einer Passgenauigkeit von 76 Prozent liegen sie in dieser Statistik unter dem Liga-Durchschnitt. Zudem kassierte Werder seit Anfang März in 20 BL-Spielen 41 Gegentore und konnte nur einmal eine Weiße Weste bewahren. Positiv für Bremen könnte sein, dass sie ligaweit die wenigsten Gegentreffer per Kopf (1) kassiert haben, während Union Berlin in dieser Saison bereits acht Kopfballtore erzielt hat. Es bleibt abzuwarten, ob Bremen seine Defensivschwäche abstellen und gegen Union Berlin punkten kann.

Wird SV Werder Bremen gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SVW gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----