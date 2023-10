Bundesliga heute: Union Berlin - VfB Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der 1. FC Union Berlin auf den VfB Stuttgart. Das Match findet am 21. Oktober 2023 um 15:30 Uhr statt. Die Eisernen haben eine beeindruckende Bilanz gegen die Schwaben, da sie keines ihrer sechs Bundesliga-Spiele gegen den VfB Stuttgart verloren haben. Trotz einer aktuellen Niederlagenserie von sieben Spielen, bleibt Union Berlin gegen Stuttgart unbesiegt. Allerdings ist die aktuelle Form der Eisernen besorgniserregend, da sie auch erstmals in der Vereinshistorie fünf Bundesliga-Niederlagen hintereinander erlitten haben.

Stuttgarts beeindruckende Form

Auf der anderen Seite zeigt der VfB Stuttgart eine beeindruckende Form. Sie haben ihre letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen und spielen mit 18 Punkten nach sieben Partien die beste Bundesliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte. Zudem haben sie in dieser Saison bereits 22 Tore erzielt, was einen neuen Vereinsrekord darstellt. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß, obwohl er noch nie gegen Union Berlin gewonnen hat, hat mit 2.07 Punkten pro Spiel den besten Punkteschnitt aller Trainer in der BL-Historie des VfB Stuttgart.

Schlüsselspieler auf beiden Seiten

Beide Teams haben Schlüsselspieler, die das Spiel entscheiden könnten. Robin Gosens hat in dieser Saison in 43% der Bundesliga-Spiele für Union Berlin getroffen und könnte eine entscheidende Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist Stuttgarts Chris Führich mit fünf Assists der beste Vorbereiter dieser Bundesliga-Saison. Zudem hat Stuttgarts Serhou Guirassy als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte 13 Tore an den ersten sieben Spieltagen erzielt. Er hat mehr Saisontore erzielt als elf Bundesligisten, darunter auch Union Berlin. Diese Schlüsselspieler könnten den Unterschied in diesem spannenden Match machen.