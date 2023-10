Bundesliga heute: VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der VfB Stuttgart empfängt heute um 15:30 Uhr die TSG Hoffenheim in der Mercedes-Benz Arena. Beide Teams sind in hervorragender Form, wobei Stuttgart die letzten sechs Spiele gewonnen hat und Hoffenheim die letzten fünf Auswärtsspiele für sich entschieden hat. Die Begegnung verspricht also ein spannendes Duell zu werden, zumal in den letzten fünf Heimspielen des VfB stets mindestens drei Tore gefallen sind. Beide Teams haben in den letzten Spielen bewiesen, dass sie in der Lage sind, in der ersten Halbzeit Tore zu erzielen, was auf eine möglicherweise temporeiche Anfangsphase hindeutet.

Trainerduell und Schlüsselspieler

Historische und statistische Perspektiven

Historisch gesehen hat Stuttgart gegen Hoffenheim eine gemischte Bilanz. In der vergangenen Saison trennten sich beide Teams zweimal unentschieden, und der VfB ist seit drei Spielen gegen die TSG sieglos. Allerdings hat Stuttgart in dieser Saison bereits so viele Siege (7) wie in der gesamten vergangenen Spielzeit in 34 Partien gefeiert. Hoffenheim hingegen hat als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison auswärts noch keinen Punkt abgegeben und vier Siege in Folge gefeiert – ein neuer Vereinsrekord. Beide Teams haben in dieser Saison eine hohe Torausbeute, wobei Stuttgart die beste Großchancenverwertung der Liga aufweist und Hoffenheim die viertbeste. Es wird also spannend zu sehen sein, welche dieser Statistiken heute den Ausschlag geben wird.